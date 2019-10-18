Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов прокомментировал поражение от "Локомотива" (0:2).
"Сложно создать моменты против "Локомотива". Команда остается боевой, несмотря на травмы и дисквалификации. Кто бы ни выходил, они очень уверенно чувствуют себя при контроле мяча и практически не пропускают контратаки. У них пять человек сзади всегда. Сложно было создавать моменты. Во втором тайме мы контролировали мяч, пытались что-то создать, но сложно. Нам нужно работать над этим. Старались играть низом, но свалились на длинные передачи. Нам нужно время, чтобы перестроиться. Но результат — не только наша вина, но и заслуга "Локомотива", — цитирует Шалимова "Матч ТВ".
Шалимов: против "Локомотива" сложно создавать моменты, у них всегда пять человек сзади
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