Ловчев — Губерниеву: ещё скажешь про "Спартак" плохо, получишь!

Экс-игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев жёстко ответил комментатору Дмитрию Губерниеву на вопрос, почему красно-белых причисляют к топовым командам.

Фото: РИА Новости