» » Ловчев — Губерниеву: ещё скажешь про "Спартак" плохо, получишь!

Ловчев — Губерниеву: ещё скажешь про "Спартак" плохо, получишь!

Экс-игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев жёстко ответил комментатору Дмитрию Губерниеву на вопрос, почему красно-белых причисляют к топовым командам.
Фото: РИА Новости
"Я в этой команде играл, в отличие от тебя. Я знаю историю этого клуба", — приводит слова Ловчева "Матч ТВ". На это Губерниев отреагировал так: "Страны уже даже такой нет, да и чемпионом "Спартак" стал не в прошлом году". В ответ Ловчев сказал: "Когда развалился СССР, появилась Россия. "Спартак" 10 лет подряд становился чемпионом, ты не забыл, дружище мой? Ещё скажешь про "Спартак" плохо, получишь!".

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги "Спартак" занимает 12-е место. В активе команды 14 очков после 12 туров. Сегодня, 19 октября, красно-белые под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско сыграют в матче 13-го тура с "Рубином". Встреча состоится в Москве. Начало матча — в 16:30.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ловчев Губерниев Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(7)

Последние новости

"Зенит" — "Ростов": на матче ожидается до 55 тысяч зрителей 1
"Челси" заинтересован в услугах хавбека сборной Украины 1
Руководство "Милана" хочет пригласить Гвардиолу
Ибрагимович: Италия — мой второй дом, если я вернусь, хочу бороться за скудетто
Ребров — Ломовицкому: скорее возвращайся в "Спартак", мы скучаем
В Мексике команда пропустила два мяча во время протеста из-за долгов по зарплате
Ловчев — Губерниеву: ещё скажешь про "Спартак" плохо, получишь! 18
Галактионов: Умяров так убедительно выглядел на тренировках, что забрал себе место в старте
"Енисей" вырвал победу у "Луча" в дополнительное время
"СКА-Хабаровск" и "Томь" сыграли вничью
Рейнгольд: Тедеско наверняка попросит денег на новых игроков, потому что с этим составом ловить нечего 3
Журналист Гордон: сломанное ребро не помешало Суркису по-мужски дать в челюсть Павелко 3
Лэмпард раскритиковал действия тренерского штаба сборной Франции из-за Канте
Почеттино: Кейн способен заменить Льориса на посту капитана "Тоттенхэма"
"На вашу копию не хватило бы картона". Дзюба и Слуцкий подкололи друг друга 4
Сын Это'о не сыграет на чемпионате мира U17 из-за указа президента Камеруна 1
Ерохин: отличный коллектив вкупе с тренерскими идеями даёт "Ростову" результат
Байрамян: в "Ростове" никто не шутит на тему "сбитых летчиков" и Мамаева
Тухель — о победе над "Ниццей": этот матч может стать уроком для "ПСЖ"
Жардим: уверен, "Монако" вернётся в верхнюю часть турнирной таблицы
Байрамян: все в "Ростове" будут стараться, чтобы Шомуродов стал лучшим бомбардиром
Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 19-го тура ФНЛ
Защитник "Текстильщика" Сараев получил травму в матче с "Лучом"
Игроки "Чайки" провели мастер-класс
Уткин: офигенная первая полоса у "СЭ". Вас бесит? Значит, все сделано правильно
Зидан — о переносе эль-класико: у меня есть предпочтения, но лучше промолчать
Анчелотти: желание "Наполи" бороться за чемпионство будет присутствовать до конца
ФИФА определилась с эмблемой и датой проведения клубного чемпионата мира-2019
Роналду за год заработал на рекламе в инстаграме больше, чем в "Ювентусе" 1
"Амкар" восстановил доступ к аккаунту после появления эротической рекламы
Все новости