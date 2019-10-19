"Я в этой команде играл, в отличие от тебя. Я знаю историю этого клуба", — приводит слова Ловчева "Матч ТВ". На это Губерниев отреагировал так: "Страны уже даже такой нет, да и чемпионом "Спартак" стал не в прошлом году". В ответ Ловчев сказал: "Когда развалился СССР, появилась Россия. "Спартак" 10 лет подряд становился чемпионом, ты не забыл, дружище мой? Ещё скажешь про "Спартак" плохо, получишь!".
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги "Спартак" занимает 12-е место. В активе команды 14 очков после 12 туров. Сегодня, 19 октября, красно-белые под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско сыграют в матче 13-го тура с "Рубином". Встреча состоится в Москве. Начало матча — в 16:30.
Ловчев — Губерниеву: ещё скажешь про "Спартак" плохо, получишь!
Экс-игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев жёстко ответил комментатору Дмитрию Губерниеву на вопрос, почему красно-белых причисляют к топовым командам.
Фото: РИА Новости
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