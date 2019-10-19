Чемпионат России
13 тур
Гол: Дзюба, 14, 20, 80 (пен.), Азмун, 44, Караваев, 61 - Еременко, 82 (пен.), Барриос, 90+2
"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Кузяев, 71), Оздоев (Сутормин, 78), Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси (Ерохин, 85)
"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов (Саплинов, 64), Байрамян, Еременко, Попов (Зайнутдинов, 62), Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов (Сигурдарсон, 77)
Предупреждения: Хаджикадунич, 13, Оздоев, 17, Еременко, 19, Барриос, 56, Козлов, 78, Иванович, 81
6:1! "Зенит" разгромил "Ростов", Дзюба оформил хет-трик
В матче 13-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле с крупным счетом победил "Ростов" - 6:1.
Фото: ФК "Зенит"
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