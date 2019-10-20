Вратарь-привозчик в образе Яшина, драка, удаления обоих тренеров и Анюкова: огонь в Оренбурге

Климович подарил «Крыльям» гол, его партнёры спустили кучу моментов и наехали на судью, Анюков врезал Чуканову, а Божович, видимо, заработал немалую дисквалификацию. Это надо было видеть.

Кадр из трансляции "Матч Премьер"

22 октября Яшину исполнилось бы 90 лет. В честь Льва Ивановича вратарь «Оренбурга» вышел на игру с «Крыльями» в черном свитере и кепке



Какие же молодцы ?????? pic.twitter.com/hy5PvpmbHW — Матч ТВ (@MatchTV) October 20, 2019

Чемпионат России



13 тур



"Оренбург" - "Крылья Советов" - 0:1



Гол: Антон, 18

В последних матчах составы «Оренбурга» и «Крыльев» довольно стабильны: наигрываемые Божовичем сочетания наконец заработали, а Федотов вписал новичков, пришедших под занавес трансферного окна. Но без принципиальных изменений не обошлось.У самарцев Канунникову удалось вытеснить из состава Кабутова. А вот вытесненный ещё раньше ради ветеранов Комбарова и Анюкова универсал Зотов пригодился «Оренбургу», играет там на правах аренды важную роль. Однако по условиям соглашения против «Крыльев» он играть не мог. Зато появился в старте подзабытый после свершений прошлого сезона Андреа Чуканов.За 6 минут хозяева заработали 3 угловых, за счёт которых и переиграли самарцев в прошлом сезоне. Однако в этот раз реализовать стандарты не получилось, а игра «Оренбурга» была далека от лучших образцов.Команда Федотова пропустила глупый гол, но хозяева с первых минут владели инициативой, потому делить 48-минутку на «до» и «после» не следует.Общий итог тайма в исполнении «Оренбурга»: команда не играла в свою игру. Мы привыкли к очень активной игре флангов и постоянным навесам в штрафную, где играет один из лучших форвардов РПЛ по отклеиванию от опекунов Деспотович.Ничего подобного у «Оренбурга» не наблюдалось. Да, Чуканов на позиции левого латераля вряд ли мог равноценно заменить Зотова, но от Малых ждали большей активности. Не подключался из центра обороны и Терехов. Вместо этого команда Федотова пыталась комбинировать через центр, но это явно не её сильная сторона. Да, ТВ-статистики насчитал у «Оренбурга» 12 ударов за тайм, но был ли какой-то из них опасным?Можно дискутировать по поводу того, расценивать ли тот вынос назад от Деспотовича как пас вратарю, но очевидно, что Климовичу совершенно необязательно было брать мяч в руки – его никто не прессинговал, было время на обработку. А ведь выходил в образе Льва Яшина…В итоге с выноса после свободного Антон отлично приложился из зоны подбора. Климович стоял рядом с местом, где мяч влетел в ворота, но почему-то и тут сплоховал. Следом Антон попал ещё и в штангу, это была бы совсем катастрофа для «Оренбурга», и так пропустившего из ничего.Первый тайм всё-таки мог разочаровать зрителей федерального «Матч ТВ», по которому показывали матч, но второй переключать не стоило. «Оренбург» очень решительно начал тайм, а «Крылья» почему-то решили, что Алвеша возле своей штрафной держать не надо – получили попадание в штангу и ещё один опасный удар.«Крылья» ответили выстрелом Комбарова в перекладину со штрафного, но затем им пришлось забыть об атаках.Да, даже не три корнера. В первом тайме «Крылья» с ними справлялись: похоже, Божович сделал кое-какие выводы после апрельского матча, где самарцы пропустили трижды и были вообще неконкурентоспособны на корнерах.Во втором тайме ситуация повторялась: сначала Рыжиков чудом отразил удар через себя Радаковича, а потом с линии вратарской мимо мяча махнул Аюпов. «Крылья» конкретно отскакивали, но Чернов всё равно продолжал выносить мячи за лицевую, спасая команду от одних опасностей и подвергая другим. Притом Рыжикову с бинтом во рту (Сергей разбил губу ещё в первом тайме) было очень проблематично командовать своими.Может, это и притянуто за уши, а замена Рогича на «оренбургского Сульшера» по фамилии Кулишев была запланирована, но даже если нет, Филип Роберто заслуживал отправиться на скамейку. «Оренбург» давил не только со стандартов, но и с игры, в результате чего у Рогича возникли идентичные супермоменты: дважды он бил с 10 метров, но никак не мог направить мяч в ворота. Алвеш, правда, оказался ещё круче: бил раз 8.Больше прощать самарцев было нельзя, потому Федотов отправил на поле Кулишева, забившего 4 мяча в последних 4 матчах, а 3 из них – со скамейки. Правда, с выходом Артёма моменты у ворот «Крыльев» возникать перестали, а Фамейе Федотов зачем-то продержал до компенсированного времени. А там было уже не до футбола…Искрой выступили два эпизода: сначала Терехов врезался в Анюкова и упал в штрафной, но Казарцев решил, что Александр не фолил. В добавленное время хозяева атаковали судью на предмет попадания мяча в руку Чернову, но насчёт этого факт есть сомнения. Рука или грудь - сказать точно с этого ракурса нельзя.В итоге возникла заварушка, переросшая в настоящую драку. Чуканов спровоцировал Анюкова, а Александр напомнил русскому итальянцу, что он рос в девяностые в не самом презентабельном районе Самары, ударив Чуканова. Далее вмешались уже все, Божович сцепился с прорвавшимся болельщиком, Федотов тоже что-то сделал – Казарцев удалил обоих тренеров.Но Миодраг не успокоился: уходя, он в центральном круге начал заводить 390 самарских фанатов и, возможно, увеличил срок своей дисквалификации. Так или иначе, Федотов в третий раз подряд снял тренера, но на этот раз временно.Ибо у «Крыльв» уже третья победа подряд и промежуточное шестое место – когда такое было? Разве со Слуцким в 2007-м…Климович, Малых, Терехов, Радакович, Шахов (Фамейе, 89), Алвеш, Мишкич, Рогич (Кулишев, 75), Аюпов, Чуканов, Деспотович.Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский (Голенков, 83), Мияйлович, Антон (Кабутов, 71), Канунников, Соболев (Тимофеев, 90+3).Канунников, 27, Рогич, 45, Алвеш, 56, Антон, 63, Рыжиков, 90, Чуканов, 90+3Анюков, 90+3, Федотов, Божович (тренеры), 90+3