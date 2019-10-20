Жиго, Зобнин, Тедеско и Цорн почтили память жертв трагедии в "Лужниках"

Футболисты "Спартака" Артем Ребров, Самюэль Жиго, Роман Зобнин и Андрей Ещенко посетили мемориал в "Лужниках", чтобы почтить память жертв трагедии, которая произошла 20 октября 1982 года.Вместе с игроками первой команды, "Спартака-2", дубля и представителей академии в мероприятии приняли участие генеральный директор клуба Томас Цорн, наставник первой команды Доменико Тедеско, его помощник Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки.