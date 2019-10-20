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Масалитин: не думаю, что ЦСКА в этом сезоне является претендентом на чемпионство

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Уфы" (1:1) в 13-м туре Премьер-Лиги.
Фото: belpressa.ru
- Об игре:

ЦСКА начал первый тайм довольно неплохо, команда смотрелась достойно, создавала моменты, и один из них реализовала. В первом тайме у столичной команды не было особых проблем и вопросов. А во втором тайме мяч у команды перестал держаться в середине поля, ЦСКА глубоко сел в оборону, ну и, как всегда, валидольная концовка, к чему "армейцы" уже приучили. Минут за 20 до конца команда упустила инициативу, "Уфа" начала создавать моменты, где-то выручал Акинфеев, но, в конце концов, пропустили, и как мне кажется, вполне заслуженно.

Я не думаю, что ЦСКА в этом сезоне является претендентом на чемпионство. Она претендует на Лигу чемпионов или Лигу Европы, но команда, стремящаяся попасть в еврокубки, не может подобным образом упускать такие матчи. Все знают о проблемах ЦСКА, из матча в матча одно и то же. Взять тот же список запасных, там одни легионеры! И как мне кажется, легионер либо должен быть в основе и помогать команде, либо легионер не соответствует уровню, но тогда зачем держать его в запасе? Почему бы не подключать своих молодых игроков?

Уровень игроков, которые должны выходить и усиливать, вызывает вопросы. Как и работа клуба в летнее трансферное окно, которая, как мне кажется, мягко говоря, оказалось провальной. ЦСКА некем усиливаться по ходу матчей, и конкуренции толком нет. Взять того же Чалова, который переживает спад. Ему сейчас нужно прийти в себя, перезарядить батарейки, а для этого его нужно посадить в запас и выпускать на 15-20 минут, в течение которых он сделает больше, чем в нынешнем состоянии за 90 минут игры. Но его не на кого поменять, конкуренции нет. А были бы два форварда у ЦСКА ещё - Чалов бы давно с лавочки освежился и привёл себя в порядок. Но сейчас без него играть некому в атаке.

- О предстоящем матче Лиги Европы против "Ференцвароша":

Матч хоть и пройдёт в Москве, в целом по Лиге Европы у меня есть ощущение, что команда будет жертвовать этим турниром. У ЦСКА есть большие задачи на чемпионат, команда по-прежнему в Кубке, а поскольку длинна скамейки оставляет желать лучшего, разбрасываться на три фронта... сил не хватит. Поэтому ЦСКА будет жертвовать Лигой Европы, в этом турнире у команды маловато шансов продвинуться дальше групповой стадии, потому что мало игроков для ротации. Если футболисты основы получают травмы, то проблем становится ещё больше.


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Теги: Масалитин ЦСКА Уфа
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