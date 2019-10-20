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Морозов: думаю, сегодня у "Динамо" был переломный момент

Полузащитник "Динамо" Григорий Морозов прокомментировал ничью своей команды в матче 13-го тура РПЛ против "Краснодара".

"Болельщики пришли нас поддержать, дали импульс. Тренер сказал, что надо начинать более уверенно, поэтому мы вышли заряженными. Изменения все впереди, но сейчас понятно, что этот штаб хочет себя проявить. Поможем им в любом случае. Поражения связываю с обновлением состава. Многие ребята не проходили сборы, но играли с первых минут.

Думаю, сегодня был переломный момент. Я бы не говорил категорично, что Хохлов виноват во всем, на поле выходят футболисты же. Но болельщиков я понимаю, они у нас эксперты", - цитирует Морозова Sport24.ru.


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Теги: Морозов Динамо Краснодар
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