Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун подвел итоги домашнего матча 13-го тура РПЛ с "Краснодаром".
"Мы потерпели два поражения подряд до этого матча. Но где-то ты играешь хорошо, а где-то ошибаешься. Сегодня сыграло все: и новая концепция игры, и мы сами. Да, я играл на многих позициях, но это неважно. Наша задача — подняться обратно, наверх турнирной таблицы", - цитирует Игбуна Sport24.ru.
Игбун: задача "Динамо - подняться обратно, наверх турнирной таблицы
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