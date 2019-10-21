Новосельцев требует провести тест ДНК на отцовство ребенка

Футболист "Сочи" Иван Новесельцев продолжает участвовать в судебном разбирательстве против своей бывшей жены Катерины Кейру.



Ранее стало известно, что суд назначил Кейру алименты на содержание сына, а также выплачивать сумму в размере 20 тысяч рублей в месяц для бывшей жены. Зарплата футболиста составляет 7 миллионов рублей.



По информации телеграм-канала Mash, Новосельцев требует провести тест ДНК на истинность его отцовства. Он сомневается, что ребенок, который родился у Кейру в середине августа, действительно принадлежит ему. Если Новосельцев сможет доказать, что ребенок принадлежит не ему, то сможет потребовать отмены решения о выплате алиментов.