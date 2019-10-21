Шунин: Новиков все очень четко объясняет

Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин в интервью Rusfootball.info рассказал, что изменилось в команде, после того, как она стала работать под руководством исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова.



Фото: ФК "Динамо"