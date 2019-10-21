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Шунин: Новиков все очень четко объясняет

Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин в интервью Rusfootball.info рассказал, что изменилось в команде, после того, как она стала работать под руководством исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова.
Фото: ФК "Динамо"
- В воскресенье у нас была действительно очень сложная игра с "Краснодаром", а сейчас нам предстоит непростой матч с ЦСКА. Нам надо двигаться поэтапно. Но мы сделали работу над ошибками, очень хорошо подготовились к сопернику. Думаю, что и сейчас будем действовать так же. Я надеюсь, что потихоньку мы все исправим, - отметил Шунин. - Счет 1:1 в матче с "Краснодаром", наверное, закономерный, хотя в концовке в принципе мы могли соперника дожать. Но опять же будем двигаться поэтапно. Думаю, что потихонечку мы вылезем из этой непростой ситуации. Мы просто обязаны это сделать.

- Что изменилось в "Динамо" после того, как исполняющим обязанности главного тренера стал Новиков?

- В первую очередь, за полторы недели у нас было несколько двухразовых тренировок. Очень много времени уделили тактике и теории. Не буду все секреты раскрывать - повторюсь, очень скрупулезно готовились к сопернику. Новиков все очень четко объясняет. Мне он очень нравится как тренер. И в принципе уже за короткий срок видно было наши рисунок и идею игры.

- Смена тренера привела к эмоциональной встряске?

- Встряска всегда бывает, когда происходит смена тренера. Новый тренер - новые требования. Все прекрасно понимают нашу ситуацию в турнирной таблице. Поэтому все молча работают, впитываем информацию как губка.

- Чувствовалось, что в связи с предстоящим юбилеем Льва Яшина у вас был двойной настрой на игру с "Краснодаром". Тем более что на табло стадиона во время матча постоянно появлялись различные фотографии великого вратаря.

- Да, конечно. Я, кстати, видел фотографии на протяжении всего матча. Даже немного это сбивало. Честно скажу (Улыбается.). Пришло много болельщиков, и, конечно, мы хотели показать достойную игру . И на установке главный тренер просил оставить все силы, отдаться на поле максимально. И тогда болельщики просто не смогут выкрикнуть что-то нехорошее даже в случае поражения. С таким настроем мы выходили на поле сражаться до последнего. Я считаю, что у нас получилось, но немного не хватило, чтобы дожать соперника. Конечно, нужна была победа.

- Но когда пропустили мяч, на фотографии не смотрели?

- Нет, конечно (Улыбается.). Это был стандарт. Конечно, я был весь в игре. Просто в момент нашей атаки на ворота соперника хочешь или нет, все равно взгляд на табло невольно падал.

Алина Гущина, Rusfootball.info


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Теги: Шунин Динамо Новиков
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