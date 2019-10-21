Тедеско:

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в программе "8-16" на телеканале "Матч Премьер" рассказал, какой стиль игры хочет привить своей команде.



"Конечно, мы хотим играть в атаку. В матче с "Рубином" с нашей стороны не было атакующего футбола, но это обусловлено тем, что команда сейчас не в той ситуации, которая этому способствовала бы. Наша цель в том, чтобы в дальнейшем прийти к атакующему футболу.



В "Спартаке" есть молодые и голодные футболисты, которые хотят атаковать. Думаю, мы придем к этому. При этом я не стремлюсь обязательно владеть мячом по 70%. Но важно оказывать давление на соперника, много бить по воротам. Сейчас нам нужно стабилизировать игру и набирать очки", — сказал Тедеско.