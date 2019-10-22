Федотов приглашен на КДК РФС по мотивам скандала в матче "Оренбург" — "Крылья Советов"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов приглашен на заседание КДК РФС, которое состоится в среду, 23 октября, утверждает Sport24

Фото: официальный сайт ФК "Оренбург"

Ранее аналогичные приглашения получили защитник "Крыльев Советов" Александр Анюков и главный тренер самарцев Миодраг Божович.



В компенсированное время матча 13-го тура РПЛ "Оренбург" — "Крылья Советов" (0:1) на поле случился конфликт, после которого красные карточки получили Федотов, Анюков и Божович. После игры главный тренер "Оренбурга" выразил недовольство работой главного арбитра Василия Казарцева.