Первый вице-президент РФС и легенда "Спартака" Никита Симонян прокомментировал назначение на пост главного тренера московской команды Доменико Тедеско.
"Я не знаю этого тренера, не знаком с ним, не знаю, как он работал и как будет работать.
Что я думаю о привлечении иностранного специалиста? Об этом надо спрашивать не у меня, а у президента "Спартака". Я не вмешиваюсь, это неэтично с моей стороны, обсуждать и рассуждать, понимаете? Правильно или неправильно? Время покажет, скажет только результат и больше никто.
О надеждах надо спросить у тренера: верит он в команду или нет. Я прихожу, смотрю футбол, анализирую и ухожу. Вот и все. Вы задаете вопросы, на которые с моей стороны будет неэтично отвечать. Верю я или не верю в того или иного тренера? Я — спартаковец, был, есть и буду. Я прихожу с надеждой и желанием, чтобы "Спартак" и выиграл, и показал хорошую игру. Вот, собственно, и все. Я поехал домой. Ни в какие спартаковские дела я не вмешиваюсь", - цитирует Симоняна Sport24.ru.
Симонян - о назначении Тедеско: я не вмешиваюсь в спартаковские дела
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