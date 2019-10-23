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Онлайн-кинотеатр ivi приобрел права на показ РПЛ, Лиги чемпионов и Лиги Европы

Онлайн-кинотеатр ivi купил у "Газпром-медиа" права на показ российской Премьер-лиги, Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает Коммерсантъ.

В сделку также вошли права на показ пакета спортивных и развлекательных каналов ГПМ. Стоимость и параметры сделки не раскрываются.

В холдинге рассчитывают, что сделка поможет ГПМ максимизировать доход от эксплуатации прав партнеров.

Ivi планирует монетизировать права на ключевые матчи по модели "оплата за просмотр", рассказали в компании.


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Теги: РПЛ Лига чемпионов Лига Европы
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