"Я перестал понимать "Спартак" очень давно. С такими людьми, как Доменико Тедеско, это какой-то полный абсурд. Ну, где Тедеско, а где "Спартак". Кто его нашел? Где откопали? Может быть, я чего-то не понимаю", — цитирует Сафина "Спорт-Экспресс".
Доменико Тедеско был назначен на пост главного тренера "Спартака" 14 октября 2019 года. В первом матче под его руководством красно-белые сыграли вничью с "Рубином" (0:0).
Сафин: давно перестал понимать "Спартак". Тедеско — это абсурд. Где его откопали?
Бывший российский теннисист Марат Сафин резко отреагировал на назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера "Спартака".
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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