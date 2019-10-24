Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов рассказал, как команда пережила разгром от "Зенита" в матче 13-го тура РПЛ (1:6) и поделился ожиданиями от игры с "Сочи".
"Тяжело ли психологически готовиться к играм после крупного поражения? Конечно, но это футбол. Жаль, что мы пропустили столько мячей, но это лишь один матч. В целом мы хорошо начали сезон, были две победы на выезде с "Локомотивом" и ЦСКА. Нельзя из-за одной игры ставить крест на команде. Время не промотать назад, поэтому будем усерднее тренироваться и биться в каждой игре.
Хотя "Сочи" и проводит первый сезон в РПЛ, но многих футболистов я хорошо знаю, играл с ними в "Рубине" и "Ростове". Уверен, вы увидите другой "Ростов", не тот, что играл против "Зенита". В РПЛ любая команда непредсказуема, нужно быть сконцентрированными на 300%, и тогда сможем выиграть.
Поможет ли "Ростову" пропуск матча Федором Кудряшовым из-за дисквалификации? Он очень хороший футболист, может сыграть на нескольких позициях. Если честно, я рад, что против нас он не выйдет на поле", — цитирует Попова ФК "Ростов".
Попов: в матче с "Сочи" вы увидите другой "Ростов", не тот, что играл против "Зенита"
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