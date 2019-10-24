"Шомуродов — узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов", — заявил ранее Орлов, после чего некоторые пользователи соцсетей и спортивных сайтов обвинили комментатора в неуважении к Узбекистану.
Sputnik Узбекистан связался с Орловым, который объяснил свои нашумевшие слова: "Я подразумевал, что он талантливый футболист. Когда я говорил узбек, естественно я имел в виду узбекскую школу футбола. Он хитрый футболист, оригинальный и поэтому он и забил 10 мячей. Это особая категория. Мышление, видение поля. Я не противопоставлял узбеков русским. Какая глупость".
"Я не противопоставлял узбеков русским". Орлов объяснил свои слова про Шомуродова
Комментатор Геннадий Орлов объяснил свои высказывания по поводу узбекского нападающего "Ростова" Элдора Шомуродова, который является одним из лидеров гонки бомбардиров в этом сезоне РПЛ.
Фото: Евгений Асмолов/ФК "Зенит"
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