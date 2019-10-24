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"Я не противопоставлял узбеков русским". Орлов объяснил свои слова про Шомуродова

Комментатор Геннадий Орлов объяснил свои высказывания по поводу узбекского нападающего "Ростова" Элдора Шомуродова, который является одним из лидеров гонки бомбардиров в этом сезоне РПЛ.
Фото: Евгений Асмолов/ФК "Зенит"
"Шомуродов — узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов", — заявил ранее Орлов, после чего некоторые пользователи соцсетей и спортивных сайтов обвинили комментатора в неуважении к Узбекистану.

Sputnik Узбекистан связался с Орловым, который объяснил свои нашумевшие слова: "Я подразумевал, что он талантливый футболист. Когда я говорил узбек, естественно я имел в виду узбекскую школу футбола. Он хитрый футболист, оригинальный и поэтому он и забил 10 мячей. Это особая категория. Мышление, видение поля. Я не противопоставлял узбеков русским. Какая глупость".


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Теги: Орлов Шомуродов Ростов
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