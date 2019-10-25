Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о травмированных в преддверии матча 14-го тура РПЛ со "Спартаком", который состоится 27 октября на "РЖД Арене".
Семин подтвердил, что нападающему Луке Джорджевичу, который травмировал связки колена, будет сделана операция.
"Не можем рассчитывать на Фарфана, Смолова, Антона [Миранчука] и Джорджевича — у него будет операция. Не знаю, сыграет ли он в этом году. Остальные готовятся.
Алексей Миранчук? Мы надеемся на него. Леша еще должен набрать кондиции — он пропустил месяц", — приводит слова Семина Sport24.
Семин подтвердил, что Джорджевич будет прооперирован
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