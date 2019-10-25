"Рубин" поддержал попавшего в реанимацию игрока молодёжки. И не смог забить "Уралу"

Главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин, вся команда и ее капитан Максим Калачевский поддержали футболиста «Рубина» Вячеслава Фомина, получившего серьезную травму в матче дублёров.



Желаем Вячеславу скорейшего выздоровления и возвращения в игру! pic.twitter.com/gfPdLPZkAK — «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) October 21, 2019

Rubin Kazan u19s v Ural u19s is currently being played on the farms from Age of Empires 2 pic.twitter.com/6BxTCWLTHj — No Context Russian Football (@NCRusFootball) October 25, 2019

Чемпионат России, 14 тур

"Рубин" - "Урал" 0:0

Вячеслав Фомин потерял два литра крови после матча против "Спартака" из-за на вид безобидного столкновения. Основная команда решила не оставаться в стороне.14-й тур премьер-лиги начинался в Казани. "Рубин", не проигрывавший уже два матча, принимал "Урал". Болельщики средней вывеской не прельстились (хотя на старый "Центральный" ходят охотнее, чем на "Казань Арену"), и команды провели матч на полупустом стадионе.Хозяева вышли на поле в футболках с надписью "Слава, выздоравливай!" Это была акция в поддержку игрока казанской молодежки Вячеслава Фомина. На прошлой неделе он попал в реанимацию.Молодёжная команда "Рубина", в отличие от основной, "Спартаку" минимально проиграла. Вячеслав Фомин вышел в старте, но был вынужден покинуть поле ещё до пропущенного гола. На 72-й минуте Фомин был заменён после совсем неопасного (так оно выглядело) столкновения - в борьбе он упал животом на колено оппоненту. Единственное, что намекало на серьёзные последствия - крик упавшего футболиста, на которого соперники реагировали с недоумением.Как сообщали позже, футболист ни на что не жаловался, принял душ и собирался вместе с остальной командой. Уже в автобусе ему стало плохо. Врачи команды вызвали скорую.- В неотложке ему была сделана операция – ревизия брюшной полости, он был доставлен в Домодедовскую центральную больницу, – рассказывал врач молодежки «Рубина» Ильшат Хабиров.По словам врача, у 17-летнего футболиста была повреждена задняя париетальная брюшина. Это звучит не так страшно, как следующее:- Состояние пока стабильно тяжелое, поскольку он потерял два литра крови. Фомин находится под аппаратом искусственной вентиляции легких, - сказал Хабиров про футболиста, который попал в реанимацию.Через несколько дней клуб сообщил, что Фомина перевели в общую палату. Так что с парнем, похоже, всё будет хорошо.Кстати, молодёжка "Спартака" не осталась в стороне и тоже поддержала Фомина.Командное единство победить "Рубину" в этой игре не помогло. Команды раскатали нулевую ничью, напомнив, что российский футбол не только конкурентоспособен в Европе, но ещё и зрелищен. А Казань окончательно отвергнула титул атакующей и смелой команды - вторая подряд нулевая ничья с нападением вяжется не очень.С другой стороны, нужно отметить, что два ключевых момента второго тайма - спасения вратарей. Сначала что-то невообразимое сделал Дюпин, отразивший удар Бикфалви вплотную, а затем Годзюр потащил после техничного выстрела Кварацхелии рядом с дальней штангой.А в этом туре партнёры Фомина, которому пока не до футбола, играли, кстати, вот в таких условиях.Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберёзкин, Иг. Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия, 70), Кьяртанссон (Микелтадзе, 64).Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви (Погребняк, 76), Эль Кабир, Августиняк, Панюков (Димитров, 57), Ильин.Кулаков, 27, Плиев, 53, Ильин, 65, Фидлер, 77, Сорокин, 78, Поляков, 90+1, Кварацхелия, 90+3.