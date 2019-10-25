"Рубин" поддержал попавшего в реанимацию игрока молодёжки. И не смог забить "Уралу"

14-й тур премьер-лиги начинался в Казани. "Рубин", не проигрывавший уже два матча, принимал "Урал". Болельщики средней вывеской не прельстились (хотя на старый "Центральный" ходят охотнее, чем на "Казань Арену"), и команды провели матч на полупустом стадионе.
Хозяева вышли на поле в футболках с надписью "Слава, выздоравливай!" Это была акция в поддержку игрока казанской молодежки Вячеслава Фомина. На прошлой неделе он попал в реанимацию.
Молодёжная команда "Рубина", в отличие от основной, "Спартаку" минимально проиграла. Вячеслав Фомин вышел в старте, но был вынужден покинуть поле ещё до пропущенного гола. На 72-й минуте Фомин был заменён после совсем неопасного (так оно выглядело) столкновения - в борьбе он упал животом на колено оппоненту. Единственное, что намекало на серьёзные последствия - крик упавшего футболиста, на которого соперники реагировали с недоумением.
Как сообщали позже, футболист ни на что не жаловался, принял душ и собирался вместе с остальной командой. Уже в автобусе ему стало плохо. Врачи команды вызвали скорую.
- В неотложке ему была сделана операция – ревизия брюшной полости, он был доставлен в Домодедовскую центральную больницу, – рассказывал врач молодежки «Рубина» Ильшат Хабиров.
По словам врача, у 17-летнего футболиста была повреждена задняя париетальная брюшина. Это звучит не так страшно, как следующее:
- Состояние пока стабильно тяжелое, поскольку он потерял два литра крови. Фомин находится под аппаратом искусственной вентиляции легких, - сказал Хабиров про футболиста, который попал в реанимацию.
Через несколько дней клуб сообщил, что Фомина перевели в общую палату. Так что с парнем, похоже, всё будет хорошо.
Кстати, молодёжка "Спартака" не осталась в стороне и тоже поддержала Фомина.
Главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин, вся команда и ее капитан Максим Калачевский поддержали футболиста «Рубина» Вячеслава Фомина, получившего серьезную травму в матче дублёров.— «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) October 21, 2019
Желаем Вячеславу скорейшего выздоровления и возвращения в игру! pic.twitter.com/gfPdLPZkAK
***
Командное единство победить "Рубину" в этой игре не помогло. Команды раскатали нулевую ничью, напомнив, что российский футбол не только конкурентоспособен в Европе, но ещё и зрелищен. А Казань окончательно отвергнула титул атакующей и смелой команды - вторая подряд нулевая ничья с нападением вяжется не очень.
С другой стороны, нужно отметить, что два ключевых момента второго тайма - спасения вратарей. Сначала что-то невообразимое сделал Дюпин, отразивший удар Бикфалви вплотную, а затем Годзюр потащил после техничного выстрела Кварацхелии рядом с дальней штангой.
А в этом туре партнёры Фомина, которому пока не до футбола, играли, кстати, вот в таких условиях.
Rubin Kazan u19s v Ural u19s is currently being played on the farms from Age of Empires 2 pic.twitter.com/6BxTCWLTHj— No Context Russian Football (@NCRusFootball) October 25, 2019
Чемпионат России, 14 тур
"Рубин" - "Урал" 0:0
"Рубин": Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберёзкин, Иг. Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия, 70), Кьяртанссон (Микелтадзе, 64).
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви (Погребняк, 76), Эль Кабир, Августиняк, Панюков (Димитров, 57), Ильин.
Предупреждения: Кулаков, 27, Плиев, 53, Ильин, 65, Фидлер, 77, Сорокин, 78, Поляков, 90+1, Кварацхелия, 90+3.