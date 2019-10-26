Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал победу над "Уфой" (3:0).
"Не думаю, что так сработала смена тренера. Играли те же футболисты и по той же схеме, что была у Григоряна. Может, нужно было внутри коллектива пообщаться, поговорить. Это психология.
Мы и с "Уралом" неплохо играли, но сегодня все было супер. Конечно, заслуга нынешнего тренерского штаба тоже очень большая в этой победе. Они настроили футболистов и нашли слова. Но пока это плоды той игры, которую строил Григорян.
Надеюсь, эта победа станет поворотным моментом в сезоне. Мы будем биться до самого конца, я никогда в жизни не опускал руки. Уверен, что все будет хорошо. Что касается соперника, приятно обыграть любого", - цитирует Худякова "РБ-Спорт"..
Спортивный директор "Тамбова": пока команда пожинает плоды той игры, которую строил Григорян
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