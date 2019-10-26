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Греческий журналист: Жаба в "Спартаке" за 12 млн - спекуляции, он не так хорош

Журналист греческой газеты Sport Day Жорж Мазиас прокомментировал информацию о возможном переходе вингера ПАОКа Лео Жабы в московский "Спартак". Ранее в греческих СМИ сообщалось, что 21-летний футболист может перебраться в стан красно-белых за € 12 млн.

"Информация о Лео Жабе в "Спартаке" за € 12 млн — это просто спекуляции. Игрок не настолько хорош. ПАОК хочет продать его и предлагает везде. Более вероятно, что бразилец перейдёт в "Спортинг", - цитирует Мазиаса "Чемпионат".


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Теги: Жаба Спартак
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