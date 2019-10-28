Объявлены претенденты на награду лучшему тренеру РПЛ в октябре

Кто стал лучшим главным тренером в октябре?



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? В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛ #ТренерМесяца pic.twitter.com/BexAM4CALo