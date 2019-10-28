Объявлены претенденты на награду лучшему тренеру РПЛ в октябре

Кто стал лучшим главным тренером в октябре?— Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 28, 2019
Поучаствуйте в выборе ? https://t.co/GGqVtAnSiS
? В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛ #ТренерМесяца pic.twitter.com/BexAM4CALo
Болельщики, эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер" сделают выбор между следующими кандидатами:
Сергей Семак ("Зенит") — 9 очков в 3 матчах, 1-е место в турнирной таблице.
Юрий Семин ("Локомотив") — 6 очков в 3 матчах, 3-е место в турнирной таблице.
Сергей Матвеев ("Краснодар") — 5 очков в 3 матчах, 4-е место в турнирной таблице.
Миодраг Божович ("Крылья Советов") — 6 очков в 3 матчах, 8-е место в турнирной таблице.
Кирилл Новиков ("Динамо") — 4 очка в 2 матчах, 13-е место в турнирной таблице.
Лучшим тренером РПЛ в сентябре, напомним, был признан Виктор Гончаренко, возглавляющий ЦСКА.