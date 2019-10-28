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Объявлены претенденты на награду лучшему тренеру РПЛ в октябре

Пресс-служба РПЛ назвала пятерку претендентов на звание лучшего тренера чемпионата по итогам октября.


Болельщики, эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер" сделают выбор между следующими кандидатами:

Сергей Семак ("Зенит") — 9 очков в 3 матчах, 1-е место в турнирной таблице.

Юрий Семин ("Локомотив") — 6 очков в 3 матчах, 3-е место в турнирной таблице.

Сергей Матвеев ("Краснодар") — 5 очков в 3 матчах, 4-е место в турнирной таблице.

Миодраг Божович ("Крылья Советов") — 6 очков в 3 матчах, 8-е место в турнирной таблице.

Кирилл Новиков ("Динамо") — 4 очка в 2 матчах, 13-е место в турнирной таблице.

Лучшим тренером РПЛ в сентябре, напомним, был признан Виктор Гончаренко, возглавляющий ЦСКА.


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Теги: Семак Семин Матвеев Божович Новиков Зенит Локомотив Краснодар Крылья Советов Динамо
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