- Что не удалось сегодня?
- Выиграть.
- Чего не хватило «Крыльям»?
- Не знаю. Пропустили в начале обидный гол. И дальше просто не получилось у нас забить свой гол, вот и все.
- Когда соперник так силен, проигрывать все равно обидно или не очень?
- Любому сопернику обидно проигрывать. Неважно, сильный он или нет, перед нами всегда стоит задача стремиться к победе и есть желание выигрывать.
- «Крылья» нанесли первый удар по воротам «Зенита» только на 43-й минуте. Не слишком ли с большим уважением отнеслись к сопернику?
- Да нет. Играли, как говорил тренер. Старались выполнять установку. Что-то, естественно, не получалось, но старались.
- С выходом Дзюбы стало сложнее играть?
- Нет, все так же игралось, ничего принципиально не поменялось ни в игре «Зенита», ни в нашей игре, - передает слова Карпова корреспондент Rusfootball.info Евгений Егоров.
Карпов: с выходом Дзюбы ничего не поменялось
Воспитанник «Зенита» Максим Карпов прокомментировал матч своей нынешней команды «Крылья Советов» с питерцами.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»