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Карпов: с выходом Дзюбы ничего не поменялось

Воспитанник «Зенита» Максим Карпов прокомментировал матч своей нынешней команды «Крылья Советов» с питерцами.
- Что не удалось сегодня?

- Выиграть.

- Чего не хватило «Крыльям»?

- Не знаю. Пропустили в начале обидный гол. И дальше просто не получилось у нас забить свой гол, вот и все.

- Когда соперник так силен, проигрывать все равно обидно или не очень?

- Любому сопернику обидно проигрывать. Неважно, сильный он или нет, перед нами всегда стоит задача стремиться к победе и есть желание выигрывать.

- «Крылья» нанесли первый удар по воротам «Зенита» только на 43-й минуте. Не слишком ли с большим уважением отнеслись к сопернику?

- Да нет. Играли, как говорил тренер. Старались выполнять установку. Что-то, естественно, не получалось, но старались.

- С выходом Дзюбы стало сложнее играть?

- Нет, все так же игралось, ничего принципиально не поменялось ни в игре «Зенита», ни в нашей игре, - передает слова Карпова корреспондент Rusfootball.info Евгений Егоров.


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