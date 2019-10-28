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Адвокат: по документам банка Алдонин перевел 20,5 миллиона какому-то Щербакову, которого не знает

Адвокат бывшего полузащитника сборной России Евгения Алдонина Александр Бурчук рассказал, какую схему использовал банк "Замоскворецкий" для хищения средств футболиста. В настоящее по этому делу идет разбирательство. Вместе с Алдониным от рук мошенников пострадали Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко.

"Следующие заседания по искам бывших футболистов сборной России состоятся 13 и 15 ноября. Мы будем оглашать отзыв на возражения МВД, Генпрокуратуры и прокуратуры ЦАО города Москвы. Огласили бы в этот раз, если бы не ушла на больничный судья Яна Шемякина. Кроме того, 30 октября будет рассмотрение иска Алдонина к Щербакову. По нашему ходатайству в 2017 году следователь запросил выписки по счетам футболистов, чтобы было понятно, куда выведены деньги. В одних случаях, работники банка подделали расходные документы и получили за футболистов их деньги, а в случае с Алдониным перечистили часть похищенного — 20,5 миллиона рублей — на счет некоего Щербакова по договору займа. При этом Евгений его не знает и никому ничего не занимал.

Согласно запрошенных судом материалов, оказалось, что Щербаков 26.08.13 выдал доверенность на получение денег в КБ "Возрождение" своему зятю Грибину. 27.08.13 работники банка подделали платежное поручение от имени Алдонина и перечислили с его счета на счет Щербакова 20,5 миллиона рублей. Оставшиеся 8 миллионов и 500 тысяч по поддельным расходным ордерам от имени Алдонина были получены в кассе банка. В тот же день Щербаков перечислил на свой счет в КБ «Возрождение» похищенные у Алдонина средства, где их снял по выписанной за день до преступления доверенности его зять Грибин.

Из показаний Щербакова следует, что все средства он отдал обвиняемому Павлову Янису и повторял такую же операцию трижды. Самое интересное, что Щербаков и три его адвоката сначала просили суд не рассматривать иски до задержания Павловых или окончания уже длящегося пять лет банкротства банка, а потом доказывали, что Щербаков считал деньги своими. Тимирязевский суд удовлетворил наш иск о неосновательном обогащении Щербакова по эпизоду списания 20,5 миллиона рублей якобы по договору займа, присудив около 30 миллионов в нашу пользу вместе с процентами.

По уголовному делу мы заявили ходатайство о допросе Щербакова, проверке причастности к другим аналогичным эпизодам преступлений против вкладчиков. Следователь больше двух лет собиралась рассмотреть это ходатайство. В результате Таганский суд признал ее бездействие незаконным и обязал выполнить заявленные в ходатайстве мероприятия. Пока следствие ЦАО раскачивалось, мы пошли параллельно в гражданском порядке, получив решение суда о незаконном присвоении средств Алдонина, заявили ходатайство о наложении ареста на недвижимое имущество Щербакова. Однако пока шел процесс, Щербаков переписал все на соседа. В итоге мы в судебном порядке признали эти сделки ничтожными и, переоформив обратно на ответчика недвижимость, наложили на нее арест до обращения взыскания. 30 октября будут оглашены выводы эксперта о стоимости арестованного имущества, и мы сможем перейти к процедуре обращения взыскания — выставить его на торги", - цитирует Бурчук Sport24.ru.


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Теги: Алдонин
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