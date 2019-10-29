Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков подвел итоги матча 14-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и "Зенитом" (0:2). Лидер сине-бело-голубых Артем Дзюба начал матч в запасе, но вышел на замену в середине второго тайма и забил гол.
"Сейчас много разговоров о том, что "Зенит" зависим от Дзюбы, но в матче с "Крыльями" команда доказала, что это не так. Артем — важный игрок для команды, но она здорово выглядела и без него.
В целом "Зенит" вновь подтвердил свою стабильность на фоне конкурентов в борьбе за чемпионство. Если все пойдет так и дальше, то уже к зимней паузе питерцы способны создать себе комфортное преимущество. Конечно, на фоне лидирующей пятерки сине-бело-голубые выделяются составом, длиной скамейки и опытом", — цитируют Кирьякова "Известия".
"Зенит" набрал 32 очка и остался в таблице на первом месте. "Крылья Советов" с 17 очками находятся на 8-й позиции.
Кирьяков: "Зенит" в матче с "Крыльями" доказал, что не зависит от Дзюбы
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