Сам футболист запостил видео похищения в социальных сетях.
Фигуру Дзюбы похитили, потому что перепутали его с Гуфом (видео)
Две девушки в Подольске украли алюминиевую фигуру Артема Дзюбы. Она появилась в городе после Чемпионата мира - местные жители собрали необходимую сумму (27 тысяч рублей) и установили изображение нападающего.
Фото: РФС
В момент кражи девушки были в состоянии алкогольного опьянения. Одна из них объяснила, что они украли фигуру Дзюбы, потому что перепутали его с Гуфом.
Сам футболист запостил видео похищения в социальных сетях.
Сам футболист запостил видео похищения в социальных сетях.
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