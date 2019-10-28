Фигуру Дзюбы похитили, потому что перепутали его с Гуфом (видео)

Две девушки в Подольске украли алюминиевую фигуру Артема Дзюбы. Она появилась в городе после Чемпионата мира - местные жители собрали необходимую сумму (27 тысяч рублей) и установили изображение нападающего.

Фото: РФС