Вратарь "Зенита" рассказал, как его напарник Артём Дзюба исполняет одиннадцатиметровые:
- Сейчас расскажу все тончайшие секреты Артема. Он исполняет пенальти на технику, он сильно не бьет.
Дзюба посылает мяч либо низом, либо на небольшую высоту уровня колена. Он старается смотреть до конца на вратаря, поэтому нужно стоять до конца и заранее не валиться, – рассказал Кержаков Александру Волкову на YouTube-канале UFC Russia.
Михаил Кержаков: Дзюба бьёт пенальти на технику. Нужно стоять до конца и не валиться заранее
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