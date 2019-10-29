Бывший переводчик экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры Артем Фетисов рассказал, как устроился на работу в клуб.
«Я нашел работу в «Спартаке» через одно знаменитое приложение — HeadHunter. Я наткнулся на вакансию, где искали переводчика для тренера. И в этой вакансии я увидел ромбик «Спартака». Отправил резюме, даже не надеясь на то, что мне достанется счастливый билет. Просто откликнулся и откликнулся. А там — что будет, то будет.
Было одно собеседование с отделом кадров, а второе уже с самим Каррерой. Я ничего не знал о нем и даже не стал заучивать его биографию и какие-то нюансы. Пришел, и просто поговорили.
Мои обязанности изменились довольно-таки сильно, когда Каррера стал главным тренером, потому что раньше я должен был переводить только на поле, на тренировках, а теперь добавились пресс-конференции, флэш-интервью и общение с журналистами», — цитирует Фетисова Sport24 со ссылкой на ютуб-канал «У Кузьмича».
Переводчик Карреры: устроился в "Спартак" через приложение. Ничего не знал о Массимо
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