В преддверии матча с "Ростовом" полузащитник "Спартака" Лоренцо Мельгарехо заявил о своём намерении добиться вместе с командой победы в Кубке России.
"Спартак" не выигрывал Кубок России с 2003 года. В чемпионате золотых медалей не было примерно столько же, но два года назад мы эту паузу прервали. Сделаю всё, чтобы вписать своё имя в историю клуба ещё раз", — цитирует Мельгарехо официальный твиттер "Спартака".
Игра 1/8 финала между "Спартаком" и "Ростовом" начнётся 31 октября в 19.30 мск.
Мельгарехо: сделаю всё, чтобы ещё раз вписать своё имя в историю "Спартака"
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