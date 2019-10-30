17-летний защитник "Рубина" Фомин выписан из больницы и направлен на реабилитацию

Защитника "Рубина" Вячеслава Фомина сегодня выписали из Домодедовской центральной городской больницы и перевели в реабилитационный центр в Подмосковье, сообщает официальный твиттер клуба из Казани.

Вячеслава Фомина сегодня выписали из Домодедовской центральной городской больницы и перевели в реабилитационный центр в Подмосковье.



Слава направлен в терапевтическое отделение для восстановительного лечения, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, швы сняты. pic.twitter.com/f1C9WydEF6 — «Рубин» Казань (@fcrk) October 30, 2019

Фомин направлен в терапевтическое отделение для восстановительного лечения, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, швы сняты.17-летний Фомин получил тяжелую травму в игре молодежного первенства против "Спартака" 18 октября. Футболист был госпитализирован, врачи диагностировали ему тупую травму живота и большую потерю крови. Фомин находился в реанимации, а затем был переведен в палату хирургического отделения.