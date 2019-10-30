» » "Шинник" вышел в четвертьфинал Кубка России

"Шинник" вышел в четвертьфинал Кубка России

В матче 1\8 финала Кубка России "Шинник" в серии послематчевых пенальти обыграл "Нижний "Новгород" - 3:0. Основное время матча закончилось со счетом 2:2.

Кубок России

1/8 финала

Гол: Хозин, 61, 90 - Самойлов, 32, Эктов, 35

Нижний Новгород: Анисимов, Федорив (Морозов, 105), Гаджибеков, Хозин, Чудин, Ставпец (Сергеев, 75), Игнатович, Палиенко, Сапета (Комолов, 46), Темников, Салугин (Сагитов, 62)

Шинник: Антипин, Щербаков, Первушин, Покидышев, Бакаев, Эктов (Дроздов, 69), Кожемякин, Самойлов (Олейников, 111), Алейников, Низамутдинов (Самодин, 46), Визнович (Пухов, 53)

Предупреждения: Федорив, 8, Визинович, 21, Темников, 50, Бакаев, 54, Игнатович, 56, Бакаев, 114

Удаления: Игнатович, 65


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Шинник Нижний Новгород
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Семак: цели махнуть рукой на Кубок России у "Зенита" нет
Осорио: не знаю об условиях выкупа меня "Зенитом", но мне бы хотелось остаться в Петербурге 2
Ерохин: "Зенит" терял бдительность в матче с "Томью"
Газизов: у "Уфы" было больше моментов, но ЦСКА использовал свой шанс
Маркизио - о нападении на него и его жену: если направляете пистолет в лицо женщины, вы дурак 1
"Зенит" уничтожил "Томь", ЦСКА проскочил "Уфу". Как проходил игровой день 1/8 финала
Четыре гола на пути к четвертьфиналу. «Зенит» разгромил «Томь» и опробовал резервистов
Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат возглавил "Фейеноорд"
Гвардиола: "Барселоне" нужно подготовить место под статую Месси 1
Верратти продлил контракт с "ПСЖ" до 2024 года
Кучаев: каждую игру мы играли хорошо, не хватало везения (видео)
Бийол: я побежал вперёд, а дальше сделал всё на инстинктах (видео)
"Зенит" разгромил "Томь" в Кубке России 14
"Шинник" вышел в четвертьфинал Кубка России
Гончаренко: фортуна повернулась в нашу сторону 1
Отскочили. "Уфа" должна была выбивать ЦСКА из кубка, но "армейцам" повезло победить 16
Евсеев: и для нас, и для ЦСКА хорошо, что мы не играли дополнительное время 2
Иванов: да, мы вышли в 1/4 финала, но еще играть и играть, чтобы пройти дальше
ЦСКА с минимальным счетом обыграл "Уфу" в Кубке России 15
Орлов: сейчас лучшим вратарем для сборной России является Джанаев 6
Отец Р. Еременко рассказал, за счет чего "Ростов" победит "Спартак" в матче Кубка России 2
Бывший игрок "Арсенала" оштрафован за угрозы в адрес жены. Он обещал, что та закончит в гробу 2
Непомнящий: в "Томи" приходилось сдерживать Дзюбу из-за завышенных требований к партнерам
Черчесов: у зарубежных тренеров возникает дисбаланс из-за непонимания местных особенностей
Источник: Слуцкий покинет "Витесс" по окончании сезона и может возглавить "Монако" 10
"Ахмат" разгромил "Луч" со счетом 5:1 3
"Урал" в серии пенальти обыграл "Арсенал" и вышел в четвертьфинал Кубка России 3
Черчесов: среди действующих игроков сборной есть те, кто может сделать тренерскую карьеру
Широков: на европейском уровне Дзюба - обычный игрок 18
Ковач раскритиковал игроков "Баварии" за отношение к кубковому матчу
Все новости