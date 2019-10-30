"Шинник" вышел в четвертьфинал Кубка России

В матче 1\8 финала Кубка России "Шинник" в серии послематчевых пенальти обыграл "Нижний "Новгород" - 3:0. Основное время матча закончилось со счетом 2:2.



Кубок России



1/8 финала



Гол: Хозин, 61, 90 - Самойлов, 32, Эктов, 35



Нижний Новгород: Анисимов, Федорив (Морозов, 105), Гаджибеков, Хозин, Чудин, Ставпец (Сергеев, 75), Игнатович, Палиенко, Сапета (Комолов, 46), Темников, Салугин (Сагитов, 62)



Шинник: Антипин, Щербаков, Первушин, Покидышев, Бакаев, Эктов (Дроздов, 69), Кожемякин, Самойлов (Олейников, 111), Алейников, Низамутдинов (Самодин, 46), Визнович (Пухов, 53)



Предупреждения: Федорив, 8, Визинович, 21, Темников, 50, Бакаев, 54, Игнатович, 56, Бакаев, 114



Удаления: Игнатович, 65