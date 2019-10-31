ESPN оценил смешную реакцию капитана "Зенита" Ивановича на снимавшую его камеру

Капитан петербургской команды Бранислав Иванович что-то объяснял на пальцах одноклубнику Юрию Жиркову на скамейке запасных. В этот момент его поймала камера, о чем сербскому защитнику сказал Себастьян Дриусси, сидевший рядом. Иванович, увидев себя на табло стадиона, замер, а затем начал жестикулировать руками и улыбнулся.
"Когда понял, что объясняешь тактику на глазах у всего стадиона", — написал официальный твиттер "Зенита", опубликовав видео этого момента.
В англоязычном аккаунте "Зенита" твит с Ивановичем набрал почти 19 тысяч отметок "Нравится" и около 2,8 тысячи ретвитов.
Когда понял, что объясняешь тактику на глазах у всего стадиона ? pic.twitter.com/ipsSosKIYk— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 31, 2019
When you realise you've just told the whole stadium your team's tactics ?????pic.twitter.com/epNn4UL8h9— FC Zenit in English? (@fczenit_en) October 31, 2019
Твиттер американского телеканала ESPN, посвященный футболу, на который подписаны почти 1,9 млн пользователей, опубликовал твит. Отметку "Нравится" поставили более 5,5 тысяч раз.
When you realize you've explained your team's tactics to the entire stadium ?— ESPN FC (@ESPNFC) October 31, 2019
(via @zenit_spb) pic.twitter.com/vyXCgaVO41