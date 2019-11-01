"Матч не будет легким, но "Зенит" обыграет ЦСКА. Я искренне желаю "Зениту" и петербургским болельщикам всего самого, самого хорошего. Сейчас, спустя время, я понимаю, насколько глубоко полюбил этот город, эту команду и эти цвета и поклонников клуба. Жду победы «Зенита» в чемпионате России и ярких, красивых матчей.
В Лиге чемпионов желаю команде достойно выйти из группы. В предыдущие годы, когда мы выступали в Лиге чемпионов, мы не просто достойны представлять город и страну. Поверьте, "Зенит" всегда нацеливался на самые высокие результаты в этом турнире. Не получалось? Да, попадали на команды, которые в тот момент были готовы лучше, однако еще раз подчеркну — мы выходили на поле с одной целью: выигрывать. Этого пожелаю "Зениту" и сейчас. Играть в еврокубках — это прекрасно! Цели ставятся постепенно: выйти из группы, пройти следующий раунд плей-офф. Уверен, "Зенит" сможет успешно выступить в Лиге чемпионов. Ничего прямо уж сверхъестественного в соперниках нет", — цитирует Лодыгина Bobsoccer.
Лодыгин: "Зенит" обыграет ЦСКА
Бывший вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ, в котором питерцы сыграют против ЦСКА.
Фото: "СЭ"
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