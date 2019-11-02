2 ноября в Санкт-Петербурге состоится матч 15-го тура РПЛ, в котором "Зенит" примет на "Газпром Арене" ЦСКА.
"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: Васютин, Гойло, Смольников, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Щенников, Гогуа, Шарлия, Набабкин, Кучаев, Тикнизян, Сигурдссон, Лукас Сантос, Нисимура.
"Зенит" - ЦСКА: команды назвали стартовые составы
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