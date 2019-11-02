Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал ничейный результат команды в матче 15-го тура РПЛ с "Зенитом".
"Ужасное судейство по отношению к ЦСКА, Вилков не очень красиво судил. Команда хорошо играла, гнула свою линию, но судья свое дело сделал, удалил игрока, и это повлияло на ход матча. Отстранение Вилкова? Я считаю, нужно все с холодной головой пересматривать, и если судья реально допустил ошибки, то, конечно, нужно отстранять. Не знаю, может, арбитр занервничал перед брендом "Зенита", поддавили его трибуны немножко. Не можем вот так объективно судить, но то, что Вилков плохо судил по отношению к ЦСКА, — факт.
Гончаренко? Неуместно говорить о какой-то отставке, идет чемпионская гонка, не надо нагнетать страсти. Виктор Михайлович нормально работает, команда играет, да, есть определенные моменты, но еще раз: не нужно нагнетать. Я знаю, что в команде абсолютно спокойная атмосфера, никто не нервничает. Подождите, давайте дождемся конца сезона, мы же не находимся на последнем месте. Да, в Лиге Европы не очень удачно, но есть все шансы зацепиться. ЦСКА сейчас — та команда, которая может кому угодно проиграть и кого угодно выиграть. Болельщикам нервничать не надо", - цитирует Гусева Sport24.ru.
Гусев - о матче "Зенит" - ЦСКА: арбитр сделал свое дело. Ужасное судейство
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