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Берг: мы были уверенны, что победим "Ростов" (видео)

Нападающий "Краснодара" Маркус Берг прокомментировал ничью с "Ростовом" (2:2), передает корреспондент Rusfootball.info.

- Что сегодня не получалось у "Краснодара"?

- Тяжело сказать сразу после матча. Он только закончился. В первом тайме нам было тяжело, где-то не повезло, соперник дважды забил. Во втором тайме мы начали играть гораздо лучше и создавали больше моментов. В итоге забили два гола и сравняли счет. По игре мы одно очко заслужили. Хотелось бы выиграть, но учитывая, что мы проигрывали 0:2, этот результат неплох для нас.

- Когда команда забивает два мяча в концовке, насколько это может повлиять на дальнейшую атмосферу в коллективе?

- У медали есть две стороны: плохая сторона в том, что мы все-таки два мяча пропустили. Но с другой стороны счет был 0:2 не в нашу пользу и нам удалось матч сравнять. Мы показали, что морально мы сильная команда и доказали болельщикам, что они не зря пришли. На это нужно смотреть позитивно.

- Такое ощущение, что была установка играть забросами, хотя "Краснодар" обычно играет низом. Сегодня действительно была установка так играть?

- На самом деле такой установки не было. Так получилось, что в первом тайме стало ясно, что, играя в комбинационный футбол, мы много теряли мяч, и учитывая, что "Ростов" играет на контратаках, они нас наказали за это два раза. В дальнейшем характер игры требовал переключиться на длинный пас. И я, и Ари хорошо справились с этим, мы оба умеем цепляться за верховые мячи. Мы нагнетали напряжение на соперника.

- На какие сильные стороны "Ростова" тренерский штаб просил обратить внимание?

- У них очень хорошая подборка игроков, которых можно использовать на контратаках. Мы к этому готовились и это не стало для нас большим сюрпризом.

- "Краснодар" потерял два очка или приобрел одно?

- Прежде чем матч начался, мы были уверенны, что победим. Наверное здесь потеря очков. Но в перерыве счет был 0:2 и нужно было прикладывать усилия, чтобы счет сравнять. Мы рады, что смогли сыграть 2:2. Одно очко заработали. Очень важно, что в перерыве у нас была уверенность, что если приложим достаточно усилий, то сможем игру перевернуть.



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Теги: Берг Краснодар Ростов Rвидео
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