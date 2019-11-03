Левитин: почему Вилков продолжает получать назначения?

- О Вилкове:
В каждом матче, в котором работает Вилков, он допускает грубые ошибки. Причём это уже нездоровая система, и у меня возникает вопрос (впрочем, как и у многих): почему Вилков продолжает получать назначения? Причём ещё и на самую важную игру тура?
Мне кто-нибудь может на этот вопрос ответить? Все задаются этим вопросом, но никто и ничего не предпринимает, никто не пишет письма Егорову с этим вопросом. Ну это же безобразие! У нас же есть арбитры, которые выше Вилкова классом, которые судят чисто, но его всё равно назначают. Можно было заранее предвидеть, что в матче "Зенит" - ЦСКА судейство будет некачественным, как и в предыдущих играх при работе Вилкова.
- О фолах Сердара Азмуна:
На 7-й минуте форвард "Зенита" в борьбе за мяч против Облякова сзади наступает сопернику на икроножную часть ноги. Этот момент видели все, удар, очевидно, умышленный. Так что за это должно быть? Конечно, красная карточка! Но Вилков даже жёлтой не показал! Просто зафиксировал фол.
На 85-й минуте Азмун после столкновения с Магнуссоном жёлтую всё-таки получил, но если бы его хотя бы предупредили на 7-й минуте, то в концовке матча нападающий был бы удалён. И это следствие грубой ошибки Вилкова, который в самом начале матча уже должен был удалять иранца, но тот в итоге отыграл все 90 минут.
Удаление за фол против Магнуссона? Нет, здесь достаточно было жёлтой, но в совокупности игрока "Зенита" всё равно нужно было удалять. Уже на 7-й минуте Азмун должен был покинуть поле, и почти весь матч ЦСКА отыграл бы в большинстве. Вообще Азмун себя ведёт возмутительно, поэтому такие эпизоды неудивительны. Но в этом виноваты судьи, они позволяют ему так себя вести.
- Об удалении Яки Бийола:
Оба решения, вынесенных в отношении словенского игрока, были верными. На 50-й минуте Бийол получил предупреждение за захват за майку Дзюбы, а на 53-й минуте он опасно сыграл, выставив ногу на уровне головы Барриоса. Это справедливые решения Вилкова в отношении Бийола.
- Резюме:
Будем ждать, когда Вилков получит следующие назначения. Команды наверняка будут дрожать, понимая, что на их матче будет работать Вилков. Какой-то непотопляемый арбитр, но в чём причина... нужно спрашивать Егорова. Вилков постоянно допускает так много ошибок, что его уже пора снимать до конца сезона. Но это если объективно подходить, а у нас в судейском департаменте непонятно как к этому подходят.
Перечисленные эпизоды - это не единственные спорные моменты в игре. В конфликте Облякова и Дзюбы жёлтую получил только игрок ЦСКА, хотя и форварда "Зенита" нужно было предупреждать. Вообще Дзюба всегда себя нахально ведёт в подобных столкновениях, ну нельзя же так, должна же быть какая-то дисциплина, ну главный тренер и в клубе в целом должны такое объяснять футболистам. Ну, таким образом себя поставили наши судьи и департамент судейства, который в любой ситуации оправдывает своих арбитров.
Левитин: почему Вилков продолжает получать назначения?
Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова в матче 15-го тура Премьер-Лиги "Зенит" - ЦСКА (1:1).
Фото: mk.ru
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