Спайич: "Краснодар" вырвал ничью за счет своего характера (видео)





Защитник ФК "Краснодар" Урош Спайч, ставший автором второго гола команды, прокомментировал итоги южного дерби.– Я очень счастлив, что забил этот гол. Я пошел в атаку, все пошли в атаку, чтобы попробовать забить. Так получилось, что я был в хорошей позиции в нужное время. Очень рад, что забил.– Я уже говорил: в первом тайме нам не хватило концентрации. В нескольких моментах мы просто дали шансы сопернику. В начале мы хорошо контролировали игру, но потом начали ошибаться. Допустили несколько моментов, что не стоило. "Ростов", конечно, много прессинговал сегодня. Я думаю, что в первом тайме мы сыграли не очень , не так, как хотели. Из трех ударов нам два забили, но первый тайм был очень тяжелый.Но потом мы собрались, поговорили между собой, собрали все свои силы. Нам очень важно, что на игру пришли болельщики: что на игру с "Оренбургом", что сейчас. Полный стадион – это поддержка очень важна. Мы попробовали сделать, что можно, верили до конца. Рад, что после такого первого тайма плохого нам удалось вырвать ничью.– Я не знаю. Так получилось, что Уткин хорошо сыграл второй тайм. Мы начали двигаться вперед, атаковать. Перед нашими голами, что мы забили, у нас еще были моменты. Как я сказал, ничья – это хорошо.– Я говорил на "Матч ТВ": понятно, что надо было выигрывать последние игры. У нас получается тяжелый сезон с большим количеством игр и травмированных игроков. Нам не хватает важных игроков. Это очень важно для игр против команд из первой пятерки. Люди, которые говорят, что у "Краснодара" нет характера, я с ними не согласен. Мы до этого набрали больше всего очков в истории клуба. Мы стараемся сделать все возможное, но иногда не получается. Но за счет нашего характера мы сегодня вырвали ничью. Думаю, мы еще можем биться за самые высокие места. В воскресение, в игре против "Локомотива", все будет зависеть от нас. Я думаю, мы станем сильнее, когда травмированные игроки вернутся.– Тяжелый вопрос. Просто так получилось. Мы говорили об этом перед игрой, хотели выиграть сегодня, ведь это важная игра для нас. Это футбол. Сегодня мы хотели победить, но не всегда так получается.www.rusfootball.info