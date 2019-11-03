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Игрок "Краснодара" Кабелла побывал в раздевалке "Сент-Этьена" после победы над "Монако"

Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла, восстанавливающийся после разрыва крестообразных связок, полученного в игре отборочного раунда Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (0:4), посетил игру 12-го тура чемпионата Франции между "Сент-Этьеном" и "Монако" (1:0).
Фото: twitter.com/ASSEofficiel
После игры Кабелла посетил раздевалку "Сент-Этьена" и сфотографировался с бывшими партнёрами.

Напомним, вчера "Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в рамках 15-го тура РПЛ. Французский футболист летом перешёл из "Сент-Этьена" в "Краснодар" летом 2019 года. Сумма трансфера, по оценкам Transfermarkt, составила 12 млн евро.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин в проигранном "Сент-Этьену" матче провёл на поле все 90 минут.


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Теги: Кабелла Сент-Этьен Краснодар Головин Монако
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Лига 1 2019/20
# Команда И О
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8 Сент-Этьен 12 18
9 Брест 12 17
10 Лион 12 16
11 Монпелье 12 16
12 Амьен 12 16
13 Ницца 12 16
...
15 Монако 12 15
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РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 15 33
2 Ростов 15 30
3 Локомотив 15 30
4 Краснодар 15 29
5 ЦСКА 15 27
6 Урал 14 18
...
16 Сочи 15 13
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