Игрок "Краснодара" Кабелла побывал в раздевалке "Сент-Этьена" после победы над "Монако"

Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла, восстанавливающийся после разрыва крестообразных связок, полученного в игре отборочного раунда Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (0:4), посетил игру 12-го тура чемпионата Франции между "Сент-Этьеном" и "Монако" (1:0).

Фото: twitter.com/ASSEofficiel

После игры Кабелла посетил раздевалку "Сент-Этьена" и сфотографировался с бывшими партнёрами.



Напомним, вчера "Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в рамках 15-го тура РПЛ. Французский футболист летом перешёл из "Сент-Этьена" в "Краснодар" летом 2019 года. Сумма трансфера, по оценкам Transfermarkt, составила 12 млн евро.



Российский полузащитник "Монако" Александр Головин в проигранном "Сент-Этьену" матче провёл на поле все 90 минут.