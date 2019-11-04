Рейнгольд: с Мельгарехо нужно очень жёстко спросить за пропущенный мяч "Спартака"

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Арсенала" (0:1) в 15-м туре Премьер-Лиги.

Фото: "Спорт-Экспресс"