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Рейнгольд: с Мельгарехо нужно очень жёстко спросить за пропущенный мяч "Спартака"

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Арсенала" (0:1) в 15-м туре Премьер-Лиги.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Об игре:

Нужно поздравить "Арсенал" с победой, молодцы. А "Спартак" первый тайм провалил, а во втором хоть и прибавили, но времени не хватило. Возможно, отыграй спартаковцы весь матч таким образом - матч закончился иначе. Но сегодня у "Спартака" было очень много брака, нехватка скорости и т.д. Конечно, это следствие изменений в составе, ведь тот же Ананидзе был никакой, Мирзова не было видно в первом тайме (хотя во втором прибавил), и это относится не только к перечисленным футболистам. Играть нужно от звонка до звонка.

Если брать командную игру, то "Спартак" сыграл очень неудачно. Но глубоко идущие выводы делать не стоит, на ошибках учатся и, может, Тедеско сделает соответствующим образом эти ошибки игрокам объяснит. Но сегодня я толком ничего и не увидел в исполнении команды, была какая-то обречённость в действиях футболистов, многие из них недоигрывали в эпизодах... и как итог - абсолютно невзрачная игра. "Арсенал" выиграл по делу.

- О комбинационных атаках "Спартака" во втором тайме, и наработка ли это Тедеско:

Какие-то проблески действительно были, особенно во втором тайме. Но не стоит забывать, что при всём уважении к "Арсеналу" - это соперник не самого высокого уровня. С ним нужно было играть иначе, не на таких скоростях, которые были у футболистов "красно-белых". И никто на поле не подбадривал своих партнёров, не говорил им прибавлять, а в команде должен быть такой заводила, который поведёт за собой, но этого даже близко не было.

В итоге команда начала прибегать к многочисленным навесам, игрокам не хватало скорости для реализации моментов, пешком в футбол не играют. "Спартак" имел полное преимущество во втором тайме, но можно иметь преимущество, и всё равно проиграть 0:5. Ну и пропущенный мяч... с Мельгарехо за это нужно очень жёстко спросить, он просто отпустил Луценко и почти стоя наблюдал за голом в свои ворота. Да и центральные защитники где были? Это страшный провал в обороне!

Поэтому можно искать какие-то положительные моменты, но в общем и целом "Спартак" мне сегодня абсолютно не понравился. Да, какая-то игра вырисовывается, но не глобально. Покажите своё мастерство в игре с "Арсеналом", игроков которых футболисты "Спартака" довольно значимо наверняка обходят по зарплатам. И ещё вы играете на своём поле...


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Теги: Мельгарехо Рейнгольд Спартак Арсенал Тула
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