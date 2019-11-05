На 7-й минуте встречи иранский игрок нарушил правила на хавбеке армейцев Иване Облякове.
"Почему он должен был быть удален? Шипами в ногу? Бывает. Калошин вчера объяснял эти моменты. Но должна быть очевидная ситуация, когда все критерии для ВАР подходят под красную карточку. В этой ситуации арбитр не увидел их. Для Вилкова это была пограничная ситуация в игре: игрок пытался сыграть в мяч, тянул ногу и задел ногу сопернику. Не было скорости, грубости, агрессии и продавливания. Он решил, что в такой игре на 7-й минуте показывать желтую карточку рано. Мне кажется, это нужно было бы сделать. Тогда ни у кого вопросов бы не возникло.
На ЦСКА — "Краснодар" Ахметов так же задел игрока соперника, но был умысел. Шипы — это не всегда красная. Тем более в эпизоде с Обляковым, игрок ЦСКА сразу встал и разыграл мяч", — передает слова Егорова Sport24.
Егоров: почему Азмун должен был быть удален? Сыграл шипами в ногу? Бывает
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, почему нападающий "Зенита" Сердар Азмун не был удален во время матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: "Спорт-Экспресс"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»