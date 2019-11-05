"Здесь ситуация такая, что это риск. Если бы была пограничная ситуация — это одно. Но игрок, поднимая ногу вверх, должен понимать, куда ее потом опускать и какой контакт может произойти. Ни у кого нет умысла ударить, умысел — не критерий. Если носком попал по плечу, это грубая игра и желтая. Арбитр оценил эпизод правильно.
Негатив вылился из-за того, что были некоторые моменты преподнесены для общественности не в том формате. Арбитр провел игру на хорошем уровне. Вилков пропустил несколько желтых карточек в обе стороны. Хотел дать поиграть. У меня была игра ЦСКА — "Зенит", я это предотвращал. Гончаренко просил дать побороться, не свистеть, чтобы была игра. Арбитр дал — появилось недовольство, что нет желтых карт.
Если бы Вилков сразу свистнул после момента на Бийоле, ни у кого не было бы вопросов, но он дал преимущество", — передает слова Егорова Sport24.
Егоров: Вилков провел игру "Зенит" — ЦСКА на хорошем уровне
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ "Зенит" — ЦСКА (1:1) и удаление за два предупреждения Яка Бийола.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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