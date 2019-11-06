Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе, выступающий на правах аренды за "Тамбов", рассказал, было ли ему приятно в какой-то момент забить больше, чем новичок красно-белых Понсе.
"Даже если у Понсе меньше голов, чем у меня, мне что, надо орать: "Почему я не на его месте, а он не на моем"?.. Так ведь решил тренер и руководство — значит это было правильно. Да и Понсе уже успел забить.
В "Спартаке" забить намного тяжелее, чем в "Тамбове". Против красно-белых большинство ставит "автобус", — цитирует Мелкадзе "Чемпионат".
В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 12 матчах и забил 4 гола.
Мелкадзе: в "Спартаке" забивать тяжелее, чем в "Тамбове"
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