Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян выразил слова соболезнования по поводу смерти бывшего защитника московского "Спартака", заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Крутикова.
Крутиков ушел из жизни сегодня в возрасте 86 лет.
"Анатолий Крутиков запомнился надежным игроком обороны. Он играл левого защитника, добился больших высот. К сожалению, он ушел от нас. Из великого чемпионского состава ЧЕ-1960 оставалось двое: он и Виктор Понедельник. Он был надежным защитником. Анатолий часто подключался к атакам, он был очень выносливым и скоростным защитником. Крутиков наводил шороха своими подключениями в обороне соперников.
Хочется еще сказать, что Анатолий был физически мощным и крепким человеком. Он в последние годы был неподвижен, его поддерживало только сердце. Надо отдать должное его супруге Люсе, которая смотрела и следила за ним. Так что ей низкий поклон. Анатолию Федоровичу большая благодарность за успехи в "Спартаке" и за сборную СССР. Он был выдающимся футболистом. Пусть земля ему будет пухом", - цитирует Симоняна Sport24.
Симонян: большая благодарность Крутикову за успехи в "Спартаке" и за сборную СССР
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