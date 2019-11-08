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Бакаев — об оскорблениях Макгрегора: меня распирает, он ведь про Россию говорит

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился мнением о бойцах UFC ирландце Коноре Макгрегоре и россиянине Хабибе Нурмагомедове.

"За кого в противостоянии Конора и Хабиба? Ну что за вопрос? Конечно за Хабиба! Как и большинство в России. Конечно, меня распирает, когда Конор такое делает. Он ведь говорит про Россию, это неприятно. Те люди, которых он оскорбляет, – они наши. Но для него все эти слова — лишь бизнес. И это неправильно", — сказал Бакаев в беседе с "Чемпионатом".

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2018 года. Тогда победу удушающим приёмом одержал россиянин.


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Теги: Бакаев Спартак Макгрегор
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