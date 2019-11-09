Рейнгольд - "Спартаку": вы что, не можете спокойно обкатать такого соперника, забив 5-6 мячей?

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Крыльев Советов" (3:0) в 16-м туре Премьер-Лиги.



Фото: "Спорт-Экспресс"

- Я сидел и смеялся с происходящего на поле, - начал Рейнгольд. - "Крылья Советов" сейчас находятся в таком состоянии, что их просто догола нужно было раздевать. Но "Спартак"... что же за люди представляют сегодня эту команду (смеётся). Вы же профессионалы, вы что, не можете спокойно обкатать такого соперника, сыграв достойно и забив 5-6 мячей? Ведь самарцы вообще никакие были! Вообще!



Мне многие могут возразить, мол, многого хочешь. Да, многого, ведь это "Спартак"! "Спартак"! Но имеющееся преимущество нужно превращать во что-то большее. У "Крыльев" не было пол состава, состояние этой команды в целом вызывает вопросы, но спартаковцы играли против такого соперника на уровне ветеранов! На таких скоростях нельзя играть в футбол, и это хорошо что сегодня с "Крыльями" играли. Вот была команда чуть посерьёзней - тульский "Арсенал" - и она вас огрела! И "Урал" огреет, если будете так играть. А сложилось ощущение, что я какой-то мультик смотрел, а не футбол.



Наверняка большинство болельщиков будут радоваться этой победе, и я их поздравляю с этими тремя очками. Но с такой игрой смотреть в будущее... Не хочу критиковать тренерский штаб, они работают с чем есть, и впереди у них работы непочатый край. Но то что "Спартак" моментами играет несерьёзно - это заметно невооружённым глазом.



Сейчас результат важнее игры? Ну мы же ждём более внятной игры, это же "Спартак"! Нельзя же играть хоть каким-то образом, но быть довольным вот такими тремя очками.



Вчера скончался Анатолий Фёдорович Крутиков, мы вместе играли 8 лет, в "Спартаке" выиграли всё. И я так хотел чтобы сегодня команда посвятила ему матч, сыграла соответствующим образом, ведь противостоял ей не "Манчестер Юнайтед" или любой другой топ-клуб мира. А они вышли с ощущением, что сейчас на одной левой обыграют... в принципе, так и получилось, ведь и играли только одной левой. И я не воспринимаю такой футбол.



Кто-то похвалит "Спартак" за победу и 2 гола, но такому разобранному сопернику можно было штук 6 забить, прибавь команда в скорости. И учитывая увиденное и состояние "красно-белых", это хорошо что сегодня против "Крыльев" играли. "Спартак" выглядел расхлябано, разболтано, это неуважение к самому себе. А ведь счёт какое-то время был 1:0, и забей гости в одном из моментов - и приехали!



Вы можете проиграть, это со всеми бывает, но покажите вы внятный футбол, вы же для болельщиков играете, которые ходят посмотреть на красивую игру! Ну не надо клоунаду на поле устраивать! Проявите уважение к себе, к тренеру и к пришедшим на стадион болельщикам.