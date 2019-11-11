Из центрального матча в сборной тура один Крыховяк. Зато есть Мелкадзе, который забил столько же, сколько Азмун

Вячеслав Караваев наконец-то устроился в «Зените» и раздаёт голевые, когда у Дзюбы откровенно не прёт, Обляков забивает роскошный мяч, а Бакаев просто поражает прогрессом.Вратари в прошедшем туре не блистали, но пару ярких перфомансов отметить можно. Городов в ключевой момент здорово вышел, накрыл удар Егорычева (а после добивания Ильина забрал мяч намертво) и не позволил выйти «Уралу» вперёд за пятнадцать минут до конца основного времени – в случае пропущенного это почти наверняка было бы поражение.Тула проиграла, Шамов пропустил, но очень круто провёл первый тайм – моменты с Ивановичем и Азмуном тянули на полновесный железобетон. Есть ощущение, Левашов вернётся ещё не скоро.Сделал отличную голевую на Шиманьского. Поляк не стал бить сразу и едва не упустил возможность, но всё это уже не к левому защитнику, который сыграл в Казани выше (на нашей схеме он остаётся на родной позиции) – и отлично справился.Опасность у ворот Годзюра возникала по большому счёту после фланговых проходов (ещё были дальние удары и ошибка вратаря), центр обороны держался уверенно. Денис Поляков не уследил за Понсе в первом тайме (и всё же не дал ему спокойно пробить после подачи), но в остальном провёл очень качественный матч – показал хорошую точность (лучше только у Погребняка, который сделал один пас) и не стеснялся забирать мяч в начале атак, но куда важнее – отлично боролся.Центральный защитник показал дьявольский процент успешной борьбы – 95% в 19 единоборствах. В пропущенном голе виноват всё-таки Грицаенко, который оставался ближе к Сигурдарсону, а в нескольких эпизодах Осипенко реально выручил.По сути, сделал гол Азмуна – нападающему оставалось подставить ногу под максимально удобный прострел. На этом правый защитник не остановился и сделал проникающий пас в штрафную уже на Дзюбу, но тот случайно подыграл себе рукой.Провёл на поле один тайм (спасибо Ари), но запомнился больше всех. Забил единственный гол в составе «Локомотива» и выиграл все 5 единоборств, в которых принимал участие. Конечно, это не так много, но для такой невзрачной центральной игры тура – достижение.Хорошая статистика, предголевая передача на счету, отличные подарки нападающему Клинтону, который их совсем не ценил. Если бы ещё Юсупов забил (а моменты у него были), наверняка бы стал лучшим по итогам противостояния «Рубина» и «Динамо».На счету полузащитника голевая передача и роскошный гол. Тот самый случай, когда не нужно ничего объяснять.Да, команда Байрамяна проиграла, но хавбек провёл очень мощный тайм, который нельзя было бы не отметить. Он сделал роскошную голевую на Сигурдарсона, отдал четыре передачи под удар, оказался вторым в команде по точности передач (а на его позиции это серьёзно) и достаточно обострял. В отсутствие лидеров «Ростова» (Ерёменко и Попов) Хорен взял их роль на себя и справился – подвела только реализация партнёров.Как и в случае с Обляковым, всё понятно без дополнительной статистики. Бакаев провёл удивительный матч с «Крыльями»: сделал голевую передачу на гол Понсе, заработал пенальти и сам же его реализовал, трижды выводил партнёров Ларссона и Понсе на ворота соперника.Нападающему без «Спартака» лучше. В игре против «Ростова» Мелкадзе был очень активен, старался себя проявить (организовал достаточно контратак) и дождался ошибки Козлова – забил пятый мяч за сезон (а ещё сделал предголевую на второй мяч). Теперь у него их столько же, сколько и у Сердара Азмуна. Кто бы мог предположить?Уничтожил Лысцова, который просто не мог навязать шведу сопротивление. Заработал пенальти (на повторе все увидели, что чистый), который почему-то не был назначен, и забил гол, правда, из офсайда. Джордан показал отличное движение и дриблинг, пусть не отличился результативно, но очень помогал партнёрам, врываясь с фланга в штрафную.Был не так хорош в игровом плане, как Ларссон, зато оформил победный гол.