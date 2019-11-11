- Сожалею, что это все произошло. Для меня как потенциальный игрок «Монако» Кокорин поставил на себе крест после известного случая в 2016 году с их с Павлом празднованием в ночном клубе, которое произошло, по совпадению, именно в княжестве. Об интересе к нему больше речи не было. Но желаю ему удачи, надеюсь, что он вновь обретет себя. Очень хорошие футбольные качества у Кокорина есть, - цитирует Васильева "СЭ".
Напоминаем, что сразу же после проваленного Евро-2016 Александр Кокорин и Павел Мамаев были замечены в ресторане Монако.
Нынешней осенью Мамаев подписал контракт с "Ростовом", а Кокорин не успел заявиться после освобождения в "Зенит", где его ждали изначально.
Васильев: как потенциальный игрок «Монако» Кокорин поставил на себе крест после случая в 2016
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, в какой момент он перестал рассматривать возможное приобретения нападающего Александр Кокорина
Фото: Rtvi.com
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