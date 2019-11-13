По информации Sport24, ЦСКА активно ведет переговоры с "Нефтехимиком" о переходе полузащитника Дениса Макарова в зимнее трансферное окно. Соглашение футболиста с клубом Нижнекамска рассчитано до лета 2020 года.
Предполагается, что срок контракта с ЦСКА составит 3,5 года. Кроме того, к Макарову есть интерес со стороны европейских клубов.
В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 17 матчах ФНЛ, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.
ЦСКА хочет подписать контракт на 3,5 года с лучшим бомбардиром "Нефтехимика" Макаровым
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