Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба из Санкт-Петербурга к полузащитнику "Палмейраса" Густаво Скарпе.
Вчера СМИ сообщили, что 25-летний бразильский футболист находится в сфере интересов чемпионов России.
"Интерес "Зенита" к Густаво Скарпе? Это очередной пример слухов, которые распространяются неосведомленными людьми", - цитирует Медведева "Чемпионат".
"Зенит" опроверг информацию об интересе к полузащитнику "Палмейраса" Скарпе
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»